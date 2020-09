Proiezioni Opinio-Rai: sempre più testa a testa a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - In base a un'altra proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Bolzano Roberto Zanin del centrodestra e Renzo Caramaschi (centrosinistra) avrebbero entrambi il 33,3%. A seguire Luis Walcher (Svp) con il 13,4%. Per quanto riguarda le coalizioni la proiezione assegna il 33% al centrosinistra e il 31,8% al centrodestra. La copertura del campione è del 27%. (ANSA).