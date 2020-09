Coronavirus: due nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 SET - Solo due nuovi casi di contagio da coronavirus oggi in Trentino. I tamponi effettuati ieri sono stati 517. Lo dice il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Dei casi nuovi, uno è legato ai cluster recentemente individuati. Fra i positivi non si registrano minorenni. Sul fronte delle cure ospedaliere, i pazienti sono 13, ma nessuno è ricoverato in rianimazione. (ANSA).