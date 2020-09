Festival dell'economia, solo online dal 24 al 27 settembre

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - Sei premi Nobel parteciperanno al Festival dell'Economia 2020 di Trento, un'edizione speciale che si svolgerà completamente online dal 24 al 27 settembre, senza la presenza del pubblico in sala. Sono previsti 40 incontri con gli esperti che maggiormente hanno contribuito alla ricerca e alla definizione di strategie di politica economica sul tema "Ambiente e crescita".

Una questione fondamentale del nostro tempo - sottolineano gli organizzatori - non solo per la necessità di intervenire prima che i cambiamenti climatici diventino irreversibili, ma anche per capire come rilanciare l'economia colpita dagli effetti del coronavirus.

Il Festival dell'Economia è promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune e dall'Università di Trento. Ideato e progettato dagli Editori Laterza con la direzione scientifica di Tito Boeri. Tutti gli incontri saranno trasmessi via streaming sul sito del Festival, in italiano e in inglese. Una selezione di eventi sarà trasmessa in diretta in italiano anche sulla pagina Facebook. (ANSA).