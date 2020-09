Campana Caduti di Rovereto si tinge di blu

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - Anche quest'anno la Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto aderisce alla Giornata internazionale della pace dell'Onu di lunedì 21 settembre. Per quest'occasione la Campana si tingerà di blu. L'illuminazione serale richiamerà il vessillo delle Nazioni Unite.

"La giornata del 21 settembre - afferma in una nota il Reggente della Fondazione, Alberto Robol - ricorda due eventi vivi, eloquenti e intimamente collegati anche se questo non appare superficialmente: il 71/o anniversario dell'istituzione del Consiglio d'Europa e l'anniversario della giornata della Pace, voluta dall'Onu agli inizi degli anni Ottanta. La triade Consiglio d'Europa, Nazioni Unite e Maria Dolens costituisce un tutt'uno unico che trascende le cose del mondo con le sue divisioni, lacerazioni, disumanità. Maria Dolens è l'apice di questa triade, per la sua universalità e storicità". (ANSA).