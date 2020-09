'Trento e Rovereto Play&Go', 240.000 km sostenibili

(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Sono stati oltre 240.000 i km sostenibili percorsi nell'ambito di "Trento e Rovereto Play&Go", il gioco a premi collettivo che invita a spostarsi sul territorio provinciale in modo sostenibile e salutare promosso dai Comuni di Trento e Rovereto e dalla Fondazione Kessler.

L'edizione di quest'anno è stata speciale perché ha avuto una battuta d'arresto tra metà marzo e metà giugno a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza Covid.

Gli utenti registrati sono stati 738, 505 quelli attivi, 55.506 il totale dei viaggi validi, 240.009 i km sostenibili tracciati su tutto l'ambito provinciale. Di questi, i km in bici sono stati 50.963, i viaggi in bici 13.459, i km in autobus 65.813, i viaggi in autobus 11.153, i km in treno 66.929, i viaggi in treno 3.352, i km a piedi 56.304, i viaggi a piedi 26.753, i km per utente attivo 475 (erano 426 nell'edizione precedente). Il maggior numero di km è stato percorso nel periodo pre lock down (201.028 km, 678 utenti registrati, di cui 477 attivi).

Lo rende noto il Comune di Trento. (ANSA).