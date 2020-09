Coronavirus: Secondo caso Covid alla 'Max Valier' a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - Secondo caso covid in una scuola superiore a Bolzano. La direzione della formazione in lingua tedesca della Provincia autonoma comunica che, dopo il caso di alcuni giorni fa, all'istituto tecnico di lingua tedesca Max Valier un altro studente è risultato positivo al test per il coronavirus.

Il Servizio Igiene locale in accordo con l'istutito ha immediatamente adottato le misure di sicurezza necessarie. Per ragioni di sicurezza l'intera classe è stata posta in quarantena. Per le altre studentesse e studenti le lezioni proseguiranno normalmente. Ulteriori eventuali misure saranno concordate dall'Azienda Sanitaria con la direzione scolastica.

(ANSA).