Alpinismo: Film Festival torna a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - "Alpinismo, arte, vino: i mille volti delle montagne". E' questo il filo rosso dell''edizione autunnale del Trento Film Festival che tradizionalmente si svolge a Bolzano. Il programma prevede nove giorni di proiezioni cinematografiche, anteprime letterarie, laboratori per bambini e mostre. Per rispettare i protocolli anti Covid numerosi eventi si svolgeranno all'aperto al Parco dei Cappuccini.

"Anche l'edizione di quest'anno offrirà con i suoi film, gli incontri letterari, le mostre, le serate alpinistiche, gli eventi per i più piccoli e MontagnaLibri, l'occasione per viaggiare tra le montagne del nostro pianeta, per scoprire o approfondire particolari modi di vivere e di pensare, per rivivere imprese alpinistiche di ieri e di oggi, per condividere nuovi progetti, sogni o illusioni", ha detto il presidente del Trento Film Festival, Mauro Leveghi.

L'anteprima della rassegna si svolgerà venerdì 18 settembre, in collaborazione con UPAD, nel segno del cinema documentaristico, con il film vincitore della Genziana d'Oro "Città di Bolzano" nella recente edizione del Trento Film Festival: Sidik and the Panther (di Reber Dosky / Paesi Bassi / 2019 / 83'), ambientato nell'aspro paesaggio dell'Iraq settentrionale curdo, dove Sidik cerca da anni di trovare il leopardo persiano, presenza inafferrabile. Sabato 19 settembre si parte alle 17.00 con l'inaugurazione della ormai storica mostra MontagnaLibri nei locali del Centro Trevi.

Tra le prime martedì 22 settembre l'ultimo film di Reinhold Messner Spigolo del Velo - Schleierkante. Die Eleganz des Freikletterns (Italia / 2020 / 47'): nell'anno del centenario della prima salita dello Spigolo del Velo, Messner racconta l'impresa dei fortissimi alpinisti Günther Langes di Primiero e del bolzanino Erwin Merlet. Nel film, Simon Messner - presente in sala - veste i panni di Günther Langes. (ANSA).