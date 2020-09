Vaia: nuova teleferica forestale per recupero schianti

(ANSA) - TRENTO, 14 SET - Una teleferica forestale di nuova concezione per completare la raccolta degli schianti provocati dalla tempesta Vaia nei luoghi più impervi del Trentino: la sperimentazione del nuovo macchinario è in corso nella foresta demaniale di Paneveggio ed avrà la durata di due mesi. Lo riferisce una nota della Provincia di Trento, specificando come la sperimentazione sia promossa dall'Agenzia delle foreste demaniali (Aprofod), in collaborazione con il Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali dell'Università di Padova.

L'attività si è collocata nel programma degli interventi di Aprofod finalizzati al ripristino dei territori colpiti dalla tempesta Vaia.

La macchina, di fabbricazione austriaca, è stata noleggiata per un periodo di due mesi. L'obiettivo della sperimentazione è il monitoraggio e lo studio delle principali ricadute del macchinario sulla salute degli operatori e sull'impatto ambientale, compiendo anche delle valutazioni di ordine tecnico economico e di efficienza produttiva nel ciclo della raccolta del legname nei boschi alpini. (ANSA).