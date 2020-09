Elezioni: esponente Fdi riattacca manifesto Pd

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - L'esponente di Fratelli d'Italia Marco Galateo e il segretario del Pd altoatesino Alessandro Huber sono i protagonisti di un siparietto durante la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali il 20 e 21 settembre a Bolzano. Galateo è stato infatti immortalato mentre riattaccava un manifesto del Pd che si stava staccando. "Lo ritengo un bel gesto di un avversario politico", ha commentato Huber, aggiungendo però ironico "alla fine anche lui ha capito da che parte stare per il bene di Bolzano". Non è mancata la replica di Galateo che ha risposto: "Diamo il buon esempio anche a quelli del Pd. In politica ci vuole un pò di Galateo". (ANSA).