Dl Semplificazioni: rischio stralcio norma su medici Bolzano

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Rischia di saltare dal dl Semplificazione la norma che stabiliva la sufficienza del tedesco come lingua di accesso alle professioni mediche nella Provincia di Bolzano. Da quanto si apprende la modifica introdotta con un emendamento approvato in commissione al Senato potrebbe quindi essere stralciata dal testo del maxi-emendamento. Stessa sorte per il fondo destinato ad iniziative di aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento. (ANSA).