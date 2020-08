Cinema: film su Chiara Lubich, ciak a Trento

(ANSA) - TRENTO, 18 AGO - Terza settimana di riprese per il film dedicato a Chiara Lubich, il tv movie diretto da Giacomo Campiotti e ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari.

Oggi a Trento sono stati girati alcuni ciak nel rifugio antiaereo, sotto la chiesa dei Cappuccini.

In via Belenzani c'erano il regista Giacomo Campiotti, la protagonista Cristiana Capotondi e il produttore creativo Saverio D'Ercole, oltre a Luca Ferrario di Trentino Film Commission. "Si tratta di un film straordinariamente attuale, su un progetto nato quattro anni fa che ci permette di conoscere Chiara Lubich a 23 anni, di incontrare una giovane donna e il suo sogno, quello di lavorare per realizzare la fratellanza universale", ha detto D'Ercole. "Cerchiamo di toccare il cuore delle persone tramite la figura di una donna speciale", ha aggiunto il regista Campiotti. Della figura di Chiara Lubich ha parlato anche l'attrice Cristiana Capotondi: 'Il mio approccio a Chiara Lubich è laico. Desidero interpretare il suo messaggio universale, di pace, che deve essere fatto nostro".

Il film in Trentino vede il supporto della Film Commission, dei Comuni di Trento, di Rovereto e di Pergine Valsugana, dell'Azienda per il turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, della Comunità del Primiero e di Trentino Sviluppo. (ANSA).