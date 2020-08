Coronavirus: test su personale scolastico dal 24 agosto

(ANSA) - BOLZANO, 14 AGO - L'ultima settimana di agosto inizieranno in Alto Adige i test Covid-19 su insegnanti e personale scolastico non docente. Gli esami sierologici rapidi si prevede saranno completati entro il 30 agosto, ma questa scadenza potrà essere prorogata se necessario, precisa l'Azienda sanitaria.

Ai dirigenti scolastici sarà inviata una lista dei luoghi dove sarà possibile effettuare i test (farmacie e medici di medicina generale aderenti). In caso di esito positivo, sarà l'Azienda sanitaria a predisporre l'esecuzione di un tampone per verificare una possibile infezione in corso. (ANSA).