Coronavirus: 3 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 AGO - Sono tre i nuovi casi di persone positive al Covid in Alto Adige. Lo comunica l'Azienda sanitaria provinciale. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.019 tamponi. Le persone in quarantena e isolamento sono 1.371, mentre negli ospedali sono ricoverate 7 persone. Una persone è ricoverata in terapia intensiva. (ANSA).