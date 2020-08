Coronavirus: 2 contagi in Trentino, scendono a 5 i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento indica oggi altri due nuovi casi di contagio da Covid 19.

Si tratta di soggetti individuati tramite screening nella zona di Trento. Scendono invece i ricoveri Covid in ospedale: oggi risultano infatti 5 i pazienti che hanno bisogno delle cure nei reparti di malattie infettive (nessuno si trova in rianimazione).

Si segnala infine che nella giornata di ieri sono stati effettuati 629 tamponi, tutti analizzati dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. (ANSA).