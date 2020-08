Coronavirus: un positivo e un ricovero in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Un nuovo positivo da coronavirus in Trentino e un nuovo ricovero, secondo il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I tamponi analizzati ieri sono stati 304.

Il nuovo caso è stato individuato nella zona del capoluogo per sintomi evidenti. I ricoveri, sette in tutto, non riguardano situazioni tali da richiedere le terapie intensive.

Le autorità sanitarie raccomandano il massimo della prudenza, in particolare usando le mascherine nei casi previsti dall'ordinanza provinciale e mantenendo la giusta distanza fra persone.

Per quanto riguarda il cluster con origine a Malta, l'Azienda sanitaria comunica che è pervenuta da parte della Azienda Asl Roma 3 la notifica ufficiale della presenza in Trentino di uno dei ragazzi della comitiva che ha soggiornato nell'isola. Il servizio igiene e sanità pubblica dell'Apss nel frattempo ha provveduto a mettere in isolamento il ragazzo attivando come da prassi l'inchiesta epidemiologica. (ANSA).