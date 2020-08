Coronavirus: 4 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 07 AGO - Sono quattro anche oggi in Trentino i positivi al coronavirus rilevati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I tamponi analizzati sono stati 1.252.

I ricoveri salgono a cinque, ma nessun paziente si trova in rianimazione. Dei quattro nuovi casi, tre si concentrano nel capoluogo (due sono stati identificati tramite screening, mentre il terzo è stato scoperto perché manifestava sintomi evidenti.

Anche il quarto caso, proveniente dal Trentino nord occidentale, è sintomatico). (ANSA).