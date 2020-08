Coronavirus: un caso su 1231 tamponi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 05 AGO - Sale di una unità la lista dei pazienti positivi al Covid 19 riscontrati in Trentino. Lo conferma l'Azienda provinciale per i servizi sanitari che ha individuato il nuovo caso attraverso le campagne di screening che proseguono con invariata intensità. Ieri infatti sono stati analizzati 1231 tamponi, di cui 570 nel laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Santa Chiara e 661 alla Fondazione Mach. Stabile la situazione negli ospedali dove continuano ad essere 3 i pazienti ricoverati in malattie infettive. (ANSA).