Coronavirus: nuovo caso a Sesto, sanificato albergo

BOLZANO, 03 AGO - L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che l'analisi dei tamponi ha rivelato un nuovo caso positivo al Covid-19 presso una delle strutture turistiche di Sesto coinvolte nel focolaio di infezione. La persona colpita è un dipendente della struttura alberghiera in cui era stata rilevata per la prima volta l'infezione da coronavirus.

Per questo motivo l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, in collaborazione con il proprietario, ha predisposto la sanificazione dell'intera struttura. Sono attualmente in corso accertamenti sui contatti stretti per determinare quante persone debbano essere messe in quarantena. Sono in corso ulteriori test sul personale e sugli ospiti. Siccome gli ospiti non sono stati individuati come "contatti stretti" delle persone infettate, possono intraprendere il viaggio a casa.

La sanificazione dell'intera struttura ricettiva è stata predisposta in seguito all'analisi del rischio di infezione.

Nessuna novità invece per quanto riguarda la struttura coinvolta nell'infezione da Coronavirus sull'Altipiano dello Sciliar.

