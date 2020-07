Fraccaro, in Trentino tavolo tecnico per superbonus edilizia

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - La Provincia autonoma di Trento creerà un tavolo di lavoro tecnico per sostenere l'utilizzo del superbonus per l'edilizia al 110%. Lo ha reso noto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, a seguito di un incontro questa mattina con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

"Il tavolo seguirà l'emanazione dei decreti attuativi del provvedimento di sostegno all'edilizia. L'obiettivo sarà quello di coinvolgere l'intero territorio, a iniziare dalle banche per aprire al più presto una linea si credito a favore delle imprese", ha detto Fraccaro.

Secondo quanto specificato da Fraccaro, il tavolo farà da mediatore tra imprese, istituti di credito e enti interessati, tra cui Itea Spa. "Spero che le banche del territorio non soilascino scappare una grande opportunità di crescita per il territorio, e non si facciano sostituire da grandi istituti nazionali e internazionali", ha concluso il sottosegretario, precisando come il Governo stia lavorando per prorogare il termine di utilizzo del superbonus mediante l'impiego di risorse comunitarie. (ANSA).