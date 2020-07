Si amplia la collezione del Museo della guerra di Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Il Museo della guerra di Rovereto (Trento) ha registrato una ventina di donazioni nel 2020, tra le quali una consistente collezione di stampa periodica italiana della Grande guerra (fino ad ora ospitato in un centro di ricerca francese) e diversi lasciti di privati cittadini, come i cimeli appartenuti al tenente colonnello Mario Antamati.

Nonostante la chiusura al pubblico imposta dall'emergenza sanitaria - riferisce una nota dell'ente museale - sono proseguite in questi mesi le attività di catalogazione e conservazione delle donazioni pervenute.

La collezione di stampa periodica della Grande guerra (172 fascicoli di 14 testate) sono stati donati dall'Historial de la Grande guerre di Pèronne, uno dei più importanti centri di ricerca europei su temi legati alla guerra 1914-18. La donazione è il primo passo di una collaborazione che si colloca all'interno di rete di rapporti internazionali tra musei.

La collezione Antamati, donata dagli eredi, si compone di armi e altri materiali relativi all'occupazione italiana dell'Etiopia. (ANSA).