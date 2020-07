Kompatscher, sì del Governo al ristoro del mancato gettito

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - Il governatore Arno Kompatscher, presentando i dati dell'assestamento di bilancio 2020, approvato oggi dalla Giunta provinciale altoatesina, ha sottolineato quanto la crisi Covid abbia pesato sulla Provincia, calcolando le minori entrate, i finanziamenti a sostegno di famiglie e aziende e i buchi da coprire in 1,2 miliardi di euro fino ad ora. "Con Roma siamo ad un buon punto nelle trattative che conduco io per tuttle le regioni a statuto speciale", ha detto Kompatscher. "Nei giorni scorsi abbiamo ottenuto un risultato importante. Il Governo si è infatti impegnato di dare ristoro integrale del mancato gettito sia per quest'anno che per il 2021. Si stima che per quest'anno di tratterà di un po' più di 500 milioni e altrettanti per l'anno prossimo", ha detto Kompatscher in conferenza stampa. Come acconto per tutte le regioni a statuto speciale lo Stato si è impegnato a versare 2,6 miliardi di euro che per l'Alto Adige si traducono in 370 milioni", così Kompatscher.

"A conti fatti grazie all'assestamento di bilancio restano da spendere 261 milioni. Di questi si è deciso di impiegarne 97 per misure Covid e 163 per integrare la copertura di diversi capitoli di bilancio", ha detto Kompatscher. (ANSA).