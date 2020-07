Coronavirus: terzo giorno con doppio zero in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 14 LUG - In Trentino per il terzo giorno consecutivo si registra un doppio zero (nessun decesso e nessun nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore). Restano 2 i pazienti ricoverati, ma nessuno si trova in rianimazione. Sono 329, infine, i tamponi analizzati, tutti nei laboratori di microbiologia dell'Azienda sanitaria provinciale. (ANSA).