Comunali: Forza Italia sostiene candidatura Baracetti

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - "Abbiamo sostenuto sin dal primo momento e sosterremo fino alla fine Alessandro Baracetti nella corsa a sindaco di Trento". Così il coordinatore uscente di Forza Italia del Trentino Maurizio Perego, che stamattina insieme al suo successore Ettore Zampiccoli e al candidato primo cittadino, ha presentato il programma per le prossime elezioni al Liber Cafè di piazza Dante.

"La coalizione uscente ha fatto una scelta di sinistra con Ianeselli, sacrificando il centro", ha aggiunto Perego, che ha poi ricordato come i valori del partito siano ispirati "al garantismo, e stando dalla parte dell'Occidente". Baracetti, dal canto suo, pur essendosi ritrovato con una coalizione spaccatasi in corsa e la discesa in campo di Marcello Carli, ha ribadito di essere il candidato sindaco espressione del centro-destra e ha provato a minimizzare le fratture interne parlando di alleati "compatti e uniti".

Sulla questione urbanistica - uno dei temi centrali del programma - Zampiccoli, illustrando il programma, ha evidenziato la necessità "di sforzi maggiori su strutture e infrastrutture": "C'è bisogno di un hotel a 5 stelle e di riqualificare quelli già esistenti", ha detto il nuovo segretario. "Occorre valorizzare Trento come città del Concilio, puntando inoltre su università e ricerca". Relativamente alla notizia che parte degli alloggi delle Albere saranno utilizzati come alloggi per universitari, Zampiccoli ha aggiunto: "Tutto questo ha confermato ancora una volta come il progetto del quartiere di Renzo Piano si sia rivelato un fallimento". Forza Italia immagina inoltre un maggiore utilizzo dell'aeroporto di Mattarello, da aprire a voli turistici, e lo spostamento di alcuni assessorati provinciali fuori dal capoluogo, in modo da ridurre il traffico verso la città e valorizzare altre aree del territorio. (ANSA).