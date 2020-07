Muore annegato dopo un tuffo nel lago di Caldonazzo

(ANSA) - TRENTO, 06 LUG - E' morto la scorsa notte del reparto di rianimazione dell'ospedale S.Chiara di Trento un uomo di 37 anni recuperato nel tardo pomeriggio di ieri dalle acque del lago di Caldonazzo.

L'uomo, di nazionalità marocchina, nel corso di una gita in pedalò con alcuni amici si era tuffato ma non era più riemerso.

Da qui l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato in fin di vita. Trasportato a Trento con l'elisoccorso, l'uomo è successivamente deceduto. (ANSA).