Consiglio Trento: approvato ddl su chiusure festive negozi

(ANSA) - TRENTO, 02 LUG - Il ddl Failoni sulle chiusure domenicali e festive dei negozi è stato approvato con 21 sì, tra i quali quello di Filippo Degasperi di Onda Civica Trentino, 6 non partecipanti al voto Ugo Rossi, Paola Demagri (Dallapiccola non era presente in aula) del Patt, Paolo Ghezzi di Futura, Giorgio Tonini, Sara Ferrari e Luca Zeni del Pd e sei astenuti Alex Marini (Misto), Alessandro Olivi (Pd), Lucia Coppola (Verdi), Pietro De Godenz (Upt), Lorenzo Ossanna (Patt). Nella maggioranza si è astenuto Giorgio Leonardi di Forza Italia. Lo comunica una nota del Consiglio provinciale di Trento. (ANSA).