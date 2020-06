Welfare: accelerato pagamento assegno cura in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - La giunta provinciale intende accelerare i tempi per il versamento dell'assegno di cura. Lo ha annunciato l'assessora Waltraud Deeg in una conferenza stampa. A questo scopo sono state decise alcune misure, tra queste l'assegnazione d'ufficio: la prima valutazione della non autosufficienza corrisponde al primo livello assistenziale. Viene prevista inoltre la possibilità della valutazione della non autosufficienza per telefono con questionario e telefono o intervista video. Infine, la delibera prevede la proroga delle scadenze. (ANSA).