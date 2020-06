Sanità: H-Open Week, visite gratuite per le donne

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Si terrà nella settimana dal 13 al 18 luglio, negli ospedali di Arco, Rovereto e Trento, l'(H)Open Week, organizzata da Fondazione Onda in collaborazione con gli ospedali del network 'Bollini rosa', proponendo alle donne trentine visite specialistiche gratuite e momenti informativi su alcune patologie femminili.

Lo rende noto l'Azienda sanitaria precisando che l'iniziativa, che negli ultimi quattro anni si è svolta il 22 aprile in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, quest'anno è stata posticipata a causa dell'emergenza coronavirus.

All'ospedale di Rovereto il 15 luglio, dalle ore 14 alle ore 16, l'Unità operativa di medicina interna offre alle donne dai 25 ai 60 anni di età la possibilità di effettuare un colloquio informativo personalizzato sull'ipertensione arteriosa. La prenotazione si effettua telefonando al numero 0464 403307 dalle ore 9 alle ore 11 dal lunedì al venerdì. Il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Rovereto dedica la mattina del 15 luglio alle donne dai 45 ai 60 anni di età: saranno effettuate visite ginecologiche comprensive di ecografia; necessaria la prenotazione da effettuare chiamando la segreteria dell'unità operativa al numero telefonico 0464 403934 dalle ore 8.30 alle ore 15 dal lunedì al venerdì. L'ambulatorio di terapia antalgica del reparto di anestesia e rianimazione di Rovereto offre il 15 luglio visite anestesiologiche per terapia del dolore rivolte a donne con dolore cronico. Anche per queste visite è necessaria la prenotazione chiamando la segreteria dell'unità operativa al numero telefonico 0464 403271 dalle ore 8 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. Il Centro salute mentale di Arco offre alle donne la possibilità di effettuare una visita psichiatrica il 13 luglio e il 15 luglio. La prenotazione si effettua telefonando al numero 0464 582280 dalle ore 8 alle 16 dal lunedì al venerdì. Il18 luglio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, il reparto di cardiologia dell'ospedale di Trento organizza l'incontro "Cardiologia di genere: prevenzione, diagnosi e cura per il cuore delle donne. La cardiopatia ischemica nel genere femminile". L'evento si terrà nell'auditorium S.Chiara. Prenotazioni ai numeri 0461 903266 - 0461 903121. (ANSA).