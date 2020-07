Bilancio: sindacati Trentino, mancano risorse per il lavoro

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Dopo aver ascoltato il presidente Maurizio Fugatti sull'assestamento di bilancio, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti, hanno posto sul tavolo richieste e dubbi. A cominciare dal capitolo lavoro: le organizzazioni sindacali - sottolinea una nota - hanno dovuto rilevare ancora una volta che la manovra così come è abbozzata al momento non contiene stanziamenti per rafforzare gli ammortizzatori sociali.

"Sappiamo che la Giunta si attende che su questo fronte agisca il Governo nazionale, ma ci preoccupa il fatto che non si prevedano delle risorse straordinarie a sostegno dei lavoratori in questa fase di grave emergenza sul fronte dell'occupazione", hanno detto Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

Il documento finanziario prevede anche importanti stanziamenti sul fronte delle opere pubbliche. Un fatto positivo, commentano i sindacati, anche se la quantità di risorse non è ritenuta sufficiente per attivare una manovra anticiclica come quella che serve all'economia trentina, per cui si stima un calo del Pil del 10% quest'anno e un aumento 5% sul 2021. In questa fase l'errore, proseguono i segretari, sarebbe quello di concentrarsi esclusivamente su interventi per rispondere all'emergenza: "Serve invece guardare al futuro e porre le basi per uno sviluppo solido".

Altra questione il capitolo welfare: per i sindacati è arrivato il momento di riorganizzare l'assegno unico anche con la creazione di un'unica card di pagamenti elettronici che cumuli in un unico strumento tutti i benefici di cui la famiglia o il cittadino ha diritto. Sul fronte delle famiglie Cgil Cisl Uil hanno chiesto di ripristinare l'esenzione dell'addizionale Irpef per i redditi sotto i 20.000 euro per alleggerire la pressione fiscale sui lavoratori e i pensionati con redditi più bassi e hanno ribadito l'urgenza di dare risposte sul capitolo casa. (ANSA).