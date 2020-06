Montagna: alcuni rifugi sono ancora chiusi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - Non tutti i rifugi del Trentino hanno riaperto il 20 giugno, alcuni hanno infatti ottenuto una proroga. A tracciare un quadro puntuale sulle motivazioni delle ritardate aperture è il presidente della Commissione rifugi Sat, Sandro Magnoni. Il 1 luglio è prevista l'apertura del rifugio Vioz, ancora chiuso per problemi legati all'innevamento ed alle difficoltà di approvvigionamento idrico.

Sabato 27 giugno apriranno invece il rifugio Cevedale, Dorigoni, Velo della Madonna e Rosetta. Il Boè è ancora ristrutturazione, pertanto la Sat non è in grado di indicare la data di apertura. Va da sé che in caso di brutto tempo, la presenza del cantiere e del locale invernale assicureranno comunque la possibilità del ricovero di eventuali escursionisti in difficoltà. (ANSA).