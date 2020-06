Coronavirus: in Alto Adige un solo positivo e nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - In Alto Adige, nelle ultime 24 ore, è emerso un solo nuovo caso di positività da coronavirus, a fronte di 1.112 tamponi effettuati. Non si registra nessun nuovo decesso (il totale resta a quota 292).

Sulla base di questi dati, comunicati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il numero delle persone positive al test del coronavirus resta a quota 2.599. A livello provinciale l'Azienda sanitaria informa che ad oggi ha effettuato complessivamente 70.578 tamponi su 33.291 persone. Il totale dei guariti è di 3.035 (+10 rispetto al giorno precedente). Al momento sono ricoverati 7 pazienti affetti da Covid-19, mentre altre 15 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono considerati casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva dell'Alto Adige è ricoverata una sola persona. Un paziente altoatesino è invece ricoverato in un reparto di terapia intensiva in Austria.

(ANSA).