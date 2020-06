Associazione artigiani, Marco Segatta confermato presidente

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - Marco Segatta è stato confermato alla presidenza dell'Associazione artigiani del Trentino.

Segatta, unico candidato alla carica di presidente, per i prossimi quattro anni resterà ai vertici dell'associazione di via Brennero che rappresenta circa 10.000 imprese per un totale di 30.000 addetti.

"Dovremo impegnarci ancora molto per superare tutti i problemi che sono arrivati insieme al Covid 19, la strada verso il ritorno al pre-crisi è ancora lunga. Spero poi di riuscire a mettere in atto, dando concretezza e operatività, tutto ciò che è contenuto all'interno del nostro Piano strategico", ha detto Segatta dopo la conferma. (ANSA).