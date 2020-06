Un arresto per aggressione a portiere notturno a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - Personale della squadra mobile di Merano ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un venostano di 42 anni, senza una dimora stabile e con precedenti di polizia, accusato dell'aggressione avvenuta nella notte del 18 febbraio scorso ai danni del portiere notturno dell'hotel Laurin a Bolzano. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Bolzano. L'uomo è stato rintracciato mentre vagava per le vie di Merano ed è stato associato alla casa circondariale di Bolzano. (ANSA).