Fase 2: ski-area Campiglio, impianti riaperti in luglio

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - Dopo la chiusura anticipata della stagione invernale e un lungo periodo di lockdown, la ski-area Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole e Val Rendena è pronta a riaprire. La stagione estiva prenderà il via il 4 luglio quando entreranno in funzione gli impianti di risalita delle tre località di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo.

Un anticipo di stagione, già a partire dal 27 giugno, interesserà la località di Campiglio con l'apertura della cabinovia Grostè.

In questi giorni è stata lanciata la versione estiva di Ski.it, il portale web che dalla scorsa stagione invernale riunisce i siti internet delle tre società impiantistiche di Funivie Folgarida Marilleva spa, Funivie Madonna di Campiglio spa e Funivie Pinzolo spa e raccoglie su un unico canale di comunicazione tutte le informazioni, le notizie e le novità legate alla ski-area. (ANSA).