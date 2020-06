Coronavirus: tre contagi e nessun decesso in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 01 GIU - Per il quarto giorno consecutivo non ci sono decessi dovuti al Covid 19 in Trentino, dove nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 685 in tamponi. Sono tre le persone contagiate: di questi due sono casi comparsi negli ultimi 5 giorni, uno di questi è un minorenne. Sono tre i pazienti ricoverati in terapia intensiva. (ANSA).