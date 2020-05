Coronavirus: nessun decesso in Trentino, altri 6 positivi

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Dati ancora positivi sul fronte trentino della lotta alla pandemia. Secondo il rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche oggi non si registra alcun decesso imputabile a Covid 19. I casi positivi salgono di 6 unità e non c'è alcun minorenne tra di loro né ospiti da Rsa.

Scendono anche i ricoveri: oggi sono 19, dei quali 3 continuano ad essere affidati alle cure intensive dell'ospedale di Rovereto. L'Azienda sanitaria ha analizzato 1.221 tamponi, altri 335 sono stati invece analizzati dalla Fondazione Mach, per un totale di 1556. Infine il dato sui guariti: sono finora 4.431, di cui 28 guariti clinicamente (ANSA).