Lega Nord Trento, una mozione per il settore turistico

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - Il gruppo Lega Nord del Consiglio comunale di Trento ha depositato una mozione per chiedere all'amministrazione cittadina di rilanciare il turismo nel capoluogo trentino. Il documento, presentato in una conferenza stampa pubblica tenutasi in piazza Fiera, chiede a sindaco e Giunta di garantire l'attivazione di una campagna comunicativa sui comportamenti corretti per la fase 2, un maggiore presidio da parte delle forze dell'ordine e misure economiche specifiche per gli esercizi del settore turistico particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19.

"Siamo preoccupati per la gestione dell'attuale amministrazione della questione relativa al rilancio di bar, esercizi pubblici e alberghi, e sollecitiamo la Giunta comunale a prendere le misure necessarie per aiutare gli imprenditori", ha detto la capogruppo Bruna Giuliani.

All'iniziativa di presentazione della mozione, che si aggiunge a quelle che andranno in discussione in Consiglio comunale il prossimo 3 giugno in tema di coronavirus, è intervenuto anche il candidato sindaco per il centrodestra Alessandro Baracetti. "Ripartiamo dal turismo - ha detto Baracetti - per dare ossigeno all'economia cittadina". (ANSA).