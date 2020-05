Università Trento, Career Fair in modalità telematica

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - Si è tenuta oggi in modalità telematica la terza edizione di Career Fair, fiera annuale organizzata dall'Università di Trento per far incontrare il mondo del lavoro con giovani in cerca della realtà dove svolgere il proprio tirocinio e di uno sbocco occupazionale coerente con i propri studi.

L'iniziativa ha coinvolto 129 imprese, associazioni ed enti, tra realtà trentine, italiane e gruppi multinazionali che hanno voluto farsi conoscere e 1.740 tra studenti, studentesse, laureati/e dell'ateneo trentino che hanno colto l'occasione per un assaggio di ciò che li attende dopo la laurea.

Aziende ed enti hanno popolato un'area del sito della Career Fair con video, informazioni e presentazioni aziendali rivolte a potenziali candidati/e. Studenti, studentesse, laureati/e hanno inviato domande e curricula. Con 91 incontri telematici tramite la piattaforma Zoom si è favorita l'interazione tra giovani e mondo del lavoro.

Quest'anno l'Università di Trento ha deciso di rinunciare alla quota di partecipazione chiedendo ad aziende ed enti di effettuare invece una donazione alla Protezione civile. (ANSA).