Trentino, cannoni sparaneve per sanificare spiagge e strade

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Con l'estate alle porte, sul versante trentino del lago di Garda si sta lavorando per garantire, in sicurezza, l'afflusso turistico. E così la sanificazione della rinomata spiaggia Sabbioni a Riva del Garda, ma anche quella di strade e parchi pubblici, viene effettuata grazie all'azienda altoatesina Demaclenko, specializzata in impianti di innevamento artificiale ma ora in grado di produrre macchinari, derivati dalla stessa tecnologia usata per i cannoni sparaneve, per la disinfezione delle aree esterne, che avviene con con acqua tiepida miscelata a prodotti igienizzanti, in base ai protocolli ambientali previsti dalle singole località.

"Il tema della sanificazione dei territori è certamente prioritario per dare al turista una vacanza sicura dal punto di vista sanitario. L'utilizzo di tutte le innovazioni tecnologiche sarà sicuramente d'aiuto per affrontare al meglio questa mini-stagione", ha spiegato Marco Benedetti, presidente di Garda Trentino spa. (ANSA).