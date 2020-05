Migranti: passatore arrestato al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Le limitazioni agli spostamenti transfrontalieri per l'emergenza Covid non fermano i passatori.

I carabinieri di Vipiteno hanno arrestato al Brennero un cittadino italiano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I militari hanno fermato al valico un'auto con targa austriaca piena di passeggeri che stava entrando in Italia. Il conducente, un autotrasportatore naturalizzato italiano (nato in Tunisia) residente a Reggio Calabria, già noto alle forze dell'ordine, non ha saputo fornire giustificazione al fatto che i quattro passeggeri marocchini fossero tutti senza documenti d'identità né permessi di soggiorno. L'uomo è stato arrestato, mentre i quattro migranti sono stati denunciati a piede libero per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. I carabinieri poi hanno cercato di riconsegnarli alle autorità austriache poiché da lì provenivano, ottenendo però un rifiuto in quanto l'ingresso in area Schengen era avvenuto in altro Paese. (ANSA).