Innovazione: torna Investor Day di Trentino Sviluppo

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Trentino Sviluppo rinnova il proprio impegno verso le startup e piccole e medie imprese del territorio. Ai vari strumenti messi in campo dalla società di sistema provinciale per favorire la ripresa economica si aggiunge infatti la prima edizione dell'Investor Day. Il programma, a numero chiuso, si rivolge a startup e a piccole e medie imprese trentine con un fatturato fino a 2 milioni di euro e si compone di due parti: un percorso formativo personalizzato sulla finanza e un evento di matching con investitori provenienti da tutta Italia il 20 ottobre prossimo. Le candidature per accedere alla selezione sono aperte fino al 29 luglio. (ANSA).