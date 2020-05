Coronavirus: Urp Trento, in due mesi triplicati i contatti

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Nei due mesi dell'emergenza coronavirus l'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Trento ha quasi triplicato i contatti con il pubblico. Lo dice l'indagine periodica generale sui servizi comunali condotta realizzata in collaborazione con il servizio Sviluppo economico, studi e statistica. Il giudizio medio è stato pari a 7,6 su 10 con un miglioramento rispetto all'indagine 2016 (giudizio medio 7,3).

Nel 2019, in 252 giorni di apertura, l'Urp ha gestito 12.315 richieste di informazioni, 2.618 segnalazioni, 2 reclami e 49 suggerimenti, per un totale di 14.984 contatti, registrando un calo del 9,77% rispetto al 2018. In linea con gli anni precedenti, i contatti per informazioni incidono sull'attività complessiva per l'82,19%. Numeri che hanno subito un fortissimo incremento a partire dallo scorso 11 marzo, quando l'Urp è diventato il punto unico di riferimento per i cittadini del Comune per le informazioni relative all'emergenza sanitaria: in soli due mesi l'ufficio ha gestito 6.644 richieste di informazioni e 203 segnalazioni. (ANSA).