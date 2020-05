Coronavirus: nessun decesso in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus non si registrano decessi in tutto il Trentino Alto Adige. In Provincia di Bolzano, nessun decesso, nelle ultime 24 ore, confermando il trend positivo da ormai 8 giorni. Su 725 tamponi effettuati 5 sono risultati positivi, ma di questi 3 riguardano trentini e rientrano nel conteggio della Provincia di Trento, dove oggi, per la prima volta da due mesi, non vi sono persone decedute per Covid-19. Sono complessivamente 20 i nuovi contagi in Trentino. Tra i contagiati vi sono 2 minorenni a domicilio e 9 ospiti di Rsa.

