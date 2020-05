Coronavirus: in Italia annullati 1.900 eventi sportivi

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - A causa del Covid 19 in Italia sono stati annullati 1.900 eventi sportivi. Lo dice una ricerca che Endu, startup di Progetto Manifattura a Rovereto, in Trentino, ha affidato a Nielsen. La multinazionale di ricerca, sondaggi e analisi dei dati ha coinvolto oltre 15.000 dei 600.000 praticanti degli sport endurance (running, ciclismo, triathlon e altri sport di fatica), un centinaio di organizzatori (sui 1500 attivi) e una cinquantina di sponsor delle competizioni di questo tipo.

Il mancato incasso per gli organizzatori è in media di circa 200.000 euro a evento.Il blocco di marzo e aprile e le limitazioni hanno costretto i praticanti di sport endurance a rimandare l'acquisto di articoli sportivi e a ridurre la spesa per le gare che sono state annullate, il 91% di quelle in programma tra fine febbraio e tutto giugno. Nel 70% dei casi, le gare sono state annullate autonomamente dagli organizzatori, senza attendere la valutazione delle autorità. Secondo la ricerca, compiuta tra fine marzo e aprile e svolta in partnership con l'agenzia di comunicazione Ital Communications e con Trentino Sviluppo, su un campione di 15.800 atleti dal database di Endu, il danno economico derivato dalla pandemia si attesta tra i 475 e 535 milioni di euro a livello nazionale.

In media l'88% degli sportivi aveva previsto di partecipare ad almeno un evento e quasi la metà (42%) è pessimista sulla possibilità di recupero. Il 56%, tuttavia, ha continuato ad allenarsi a casa. Il profilo socio-demografico dei consumer vede il 70% degli appassionati di sport endurance di sesso maschile, età media 49 anni, in prevalenza del Nord-Ovest (46%), lavoratori dipendenti (40%), reddito medio di 2500 euro mensili.

