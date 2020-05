Orso M49: Ape raccoglie 53.000 firme per il rilascio

(ANSA) - TRENTO, 04 MAG - "Abbiamo già raccolto oltre 53.000 firme sulla piattaforma Change.org per richiedere il rilascio dell'orso M49". Lo afferma - in una nota - Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza popolare ecologista (Ape). "Chiederemo un incontro al ministro dell'ambiente Sergio Costa, a cui sottoporremo le istanze della maggioranza degli italiani, contrari a questa detenzione. Riportare il plantigrado nel centro del Casteller è un atto illegittimo visto che la condizione di benessere verrebbe meno", aggiunge Sidoli, precisando come il recinto in cui vivrà l'orso è "incompatibile con le sue caratteristiche etologiche".

"Sollecitiamo il presidente Fugatti - conclude Sidoli - a concedere la libertà a un essere innocente, che non hai mai rappresentato una minaccia per l'uomo. La mancata attuazione ci vedrà costretti a denunciare il presidente della Provincia autonoma di Trento per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 544 ter del Codice penale". (ANSA).