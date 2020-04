Coronavirus: Kompatscher, intesa raggiunta con altre Regioni

(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha espresso apprezzamento per l'intesa raggiunta oggi in videoconferenza con i colleghi delle altre Regioni.

"Abbiamo concordato che per ripartire è giusto che lo Stato elabori linee generali e i criteri per ripartire, in modo da delineare quando, chi e in che modo potrà ripartire. In base a queste linee guida le Regioni e Province autonome insieme ai datori di lavoro e alle parti sociali concorderanno come mettere in pratica questi criteri generali", ha detto Kompatscher.

"Questa sera ci sarà un altro chiarimento con i colleghi, con la cosiddetta cabina di regia", ha detto Kompatscher.

Visto che ormai in Alto Adige il numero dei guariti da Covid-19 è superiore alle nuove infezioni e che il numero dei pazienti nei reparti di terapia intensiva diminuisce di giorno in giorno, negli ospedali dell'Alto Adige possono ripartire gli interventi chirurgici programmati, ha chiarito Kompatscher. "Questo non significa che l'emergenza è superata, ma cercheremo di ripartire gradualmente come si evince dall'ordinanza che ho firmato oggi e che prevede la ripresa graduale di diverse attività". (ANSA).