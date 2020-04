Coronavirus: dal 24 aprile test sierologici in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - In Alto Adige il 24 aprile partiranno i test sierologici sul personale sanitario, medici di base, pazienti e ospiti delle rsa, mentre dal 27 aprile saranno effettuati per ogni nuovo ricoveri. Domani partiranno invece i test degli anticorpi sui 2.000 operatori della Croce bianca.

Widmann ha evidenziato l'alto numero di tampone in rapporto alla popolazione in Alto Adige rispetto alle altre Regioni, ma anche rispetto agli altri stati in Europa.

L'assessore ha ribadito la "piena fiducia" nei confronti del direttore generale dell'Azienda sanitaria Florian Zerzer, indagato dalla procura di Bolzano per le mascherine cinesi.

"Senza maschere avremmo avuto una strage in Alto Adige", ha affermato Widmann. (ANSA).