Collini,verso ripresa attività ricerca e apertura laboratori

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - In un messaggio inviato dal rettore di Trento, Paolo Collini, alla comunità accademica e studentesca.viene confermato il blocco delle attività fino al 4 maggio.

"Queste settimane - scrive Collini - hanno dimostrato che siamo preparati come ateneo a gestire bene questa situazione di emergenza. Stiamo anche lavorando a un graduale piano di rientro, specifico per il nostro ateneo, che preveda la ripresa delle varie attività di ricerca e la riapertura dei laboratori, ove sarà possibile nel rispetto delle disposizioni governative e delle misure di sicurezza".

"Stiamo ridefinendo il calendario accademico - prosegue Collini - cercando soluzioni per rendere possibile il rispetto delle varie scadenze e consentire al meglio anche lo svolgimento degli esami. Il nostro obiettivo rimane quello di continuare ad assicurare il miglior servizio possibile alla comunità studentesca, in condizioni di lavoro se non ottimali, almeno sicure ed efficienti". (ANSA).