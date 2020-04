Coronavirus: 7 decessi in Trentino, 93 i contagiati

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - Sono 7 decessi per Covid 19 in Trentino, di cui 5 nelle Rsa. I contagi sono pari a 93, di cui 84 verificati con tampone e 9 ritenuti positivi per contatto. I contagi odierni nelle Rsa sono 29. "Abbiamo 1.179 tamponi eseguiti, una crescita importante, 420 dei quali effettuati dal Cibio (il Dipartimento di biologia cellulare dell'Università di Trento, ndr). La nostra volontà è mettere il più possibile in sicurezza chi è in prima linea". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della consueta conferenza stampa sulla situazione della pandemia in Trentino. (ANSA).