Mascherine, operai Progettone al lavoro per confezionamento

(ANSA) - TRENTO, 08 APR - Sono 54 i lavoratori del Progettone impegnati nel confezionamento delle mascherine destinate alla popolazione trentina. Attualmente - informa la Provincia - ne vengono prodotte, giornalmente, circa 70.000 confezioni, ma l'obiettivo è di arrivare, nei prossimi giorni, ad una produzione giornaliera di 100.000.

Ogni confezione, che sarà anche cellophanata al fine di garantire ulteriore sicurezza, contiene due mascherine chirurgiche e un foglietto con le istruzioni. Il lavoro viene svolto a Lavis e a Marco di Rovereto nelle strutture della Protezione civile e a Spini di Gardolo presso il magazzino del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale.

Oggi, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, insieme all'ingegner Raffaele Decol, dirigente generale della Protezione civile, ha visitato le strutture di Spini e di Lavis per ringraziare i lavoratori "impegnati in questo importante servizio, molto atteso dalla comunità trentina". Da domani, anche i gruppi dei NuVola, il volontariato della Protezione civile, saranno a disposizione per dare il proprio apporto nel confezionamento delle mascherine. (ANSA).