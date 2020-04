Coronavirus: obbligo mascherine nei supermarket da martedì

(ANSA) - TRENTO, 05 APR - "Domani a tutte le sigle commerciali verranno distribuite 150.000 mascherine da parte della Protezione civile provinciale. Domani ci si approvvigiona e da martedì parte l'obbligo di portare la mascherina all'interno dei negozi alimentari. C'è un contatto in corso con le sigle commerciali per organizzare la distribuzione. Non sono usa e getta quindi diciamo ai cittadini di utilizzarle una volta ed una seconda volta. Così anche per i guanti, anche se sappiamo che nei negozi già ci sono, nella gran parte, quindi riteniamo che l'obbligatorietà può essere rispettata".

Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso del consueto appuntamento in streaming sulla situazione dell'epidemia da Covid 19 in Trentino. "Le distribuiamo alle sigle commerciali per i clienti e anche per i dipendenti. L'ordinanza vale da martedì. Per quanto riguarda la distribuzione complessiva del kit ai cittadini domani avremo un incontro con i sindaci ed i vigili del fuoco per organizzarci", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).